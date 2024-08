Krawalle in Großbritannien

Matthias Quent, Rechtsterrorismus-Experte und Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Wolfgang Kumm)

Das Gewaltpotenzial sei vor allem im Osten da, und einzelne "Nester" gebe es auch im Westen, sagte der Professor von der Hochschule Magdeburg-Stendald dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gewalt sei aber nicht die Strategie Nummer eins. Denn die parlamentarischen Optionen in Deutschland sei anders als in Großbritannien "ergiebig", so Quent.

Großbritannien wird seit über einer Woche von rechtsradikalen Krawallen erschüttert. Mehr als 400 Randalierer wurden bisher festgenommen. Auslöser war der Messerangriff eines 17-Jährigen in der nordwestenglischen Stadt Southport am 29. Juli. Er ermordete drei Mädchen im Grundschulalter. Fälschlicherweise hieß es zunächst, dass es sich um einen muslimischen Asylbewerber handele. Der mutmaßliche Täter wurde jedoch in Cardiff geboren, seine Eltern stammen aus Ruanda

