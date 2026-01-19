Fördermittel
Forschungsministerin Bär: Bei Frauengesundheit ist Deutschland ein "Entwicklungsland"

Bundesforschungsministerin Bär hat Fördermittel zur Erforschung der Frauengesundheit angekündigt. Sie sagte der Süddeutschen Zeitung, damit sollten die Ursachen der Wechseljahre und neue Behandlungsmöglichkeiten gezielt erforscht werden.

    
    Dorothee Bär (CSU), Bundesministerin für Forschung, bezeichnet Deutschland mit Blick auf Frauengesundheit als "Entwicklungsland". (Sina Schuldt/dpa)
    Bestimmte Frauenkrankheiten wie Endometriose und Lipödeme seien noch nicht hinreichend erforscht. Sie bezeichnete Deutschland mit Blick auf Frauengesundheit als "Entwicklungsland". Wenn Krankheiten, die ausschließlich Frauen betreffen, Männer träfen, stünde die Forschung heute an einem ganz anderen Punkt, sagte die CSU-Politikerin.
    Bär betonte, sie wünsche sich mehr Offenheit in Gesprächen - zum Beispiel über die Menopause.
