Fördermittel

Bestimmte Frauenkrankheiten wie Endometriose und Lipödeme seien noch nicht hinreichend erforscht. Sie bezeichnete Deutschland mit Blick auf Frauengesundheit als "Entwicklungsland". Wenn Krankheiten, die ausschließlich Frauen betreffen, Männer träfen, stünde die Forschung heute an einem ganz anderen Punkt, sagte die CSU-Politikerin.
Bär betonte, sie wünsche sich mehr Offenheit in Gesprächen - zum Beispiel über die Menopause.
Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.