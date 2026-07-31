Nahe Bordeaux an der französischen Atlantikküste konnten mehr als 100.000 Menschen in ihre Häuser zurückkehren. Die Feuer seien eingedämmt, hieß es von Seiten der Präfektur der Gironde. Auch in Spanien entspannte sich die Lage.
Schwierig bleibt die Situation in Teilen Griechenlands. Auf Kreta fachen starke Winde Glutnester immer wieder an. Bei Feuern im Norden Portugals wurden mindestens fünf Menschen verletzt.
In Deutschland hat sich ein Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog in Brandenburg ausgeweitet. Den Angaben zufolge sind inzwischen 300 Hektar betroffen. Der Bergwaldbrand in den Chiemgauer Alpen ist laut dem Landratsamt Traunstein eingedämmt.
Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.