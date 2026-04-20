Vor Ende der Feuerpause

US-Vizepräsident JD Vance (AP / Jacquelyn Martin)

US-Präsident Trump hatte am Nachmittag angekündigt, Vizepräsident Vance werde sich auf den Weg in die pakistanische Hauptstadt Islamabad machen, um dort weitere Gespräche mit Vertretern Teherans zu führen. Der Delegation sollen auch der Sondergesandte Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner angehören. Eine offizielle Bestätigung ihrer Abreise liegt bislang allerdings nicht vor. Auch aus dem Iran gab es zunächst keine Zusage für die Gespräche. Die Regierung stehe einer Beteiligung aber positiv gegenüber, sagte ein iranischer Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Teheran hatte ein weiteres Treffen mit US-Vertretern zuletzt unter Verweis auf übertriebene Forderungen der USA, deren ständige Kurswechsel und die fortgesetzte Seeblockade iranischer Häfen abgelehnt. Am Mittwoch endet die zweiwöchige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.