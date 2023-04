Das Radio blickt weltweit auf eine bedeutende Geschichte zurück. In Deutschland feiern wir 2023 einen besonderen Geburtstag. Denn vor einhundert Jahren wurde hierzulande die erste Radiosendung ausgestrahlt. So wichtig die Vergangenheit dieses Leitmediums ist, so offen scheint allerdings die Zukunft. Bleibt das lineare Radio relevant? Übernehmen die Streaming-Anbieter oder gar am Ende Chatbots? Und

was bedeutet eigentlich der Podcast-Boom? Unter anderem über diese Fragen sprechen wir beim diesjährigen "Kölner Forum für Journalismuskritik“.



Die Gemeinschafts-Veranstaltung der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion und der Initiative Nachrichtenaufklärung findet am 3.5.2023 von 14 Uhr bis 18 Uhr im Deutschlandfunk-Funkhaus in Köln statt.

Was tun gegen den Hass im Netz?

Ein zweites Schwerpunktthema wird der "Hass im Netz“ sein. "Hate Speech“, Kampagnen und Mobbing in den Sozialen Medien, all das beschreibt eines der großen Probleme unserer Zeit. Wir wollen im Gespräch mit Betroffenen und Fachleuten die Strukturen dahinter analysieren und nach möglichen Strategien für eine Eindämmung suchen.

Günter Wallraff-Preis

Auch in diesem Jahr wird zum Abschluß der Veranstaltung der nach dem Investigativjournalisten Günter Wallraff benannte „Preis für Bürgerrechte und Pressefreiheit“ verliehen. Außerdem erwartet sie aus Anlass des 100. Geburtstags des Radios in Deutschland eine kleine Hommage an dieses Medium.

Sie können das „Kölner Forum für Journalismuskritik“ in einer Liveübertragung verfolgen (Online und über den Digitalkanal Dokumente und Debatten) – oder Sie besuchen die Veranstaltung im Funkhaus des Deutschlandfunks in Köln.

Hier das Programm im einzelnen:

Siebtes Kölner Forum für Journalismuskritik - 3.5.2023, 14:00 bis 18:00 Uhr im Funkhaus des Deutschlandfunks.



14:00 Uhr: Begrüßung

Dr. Marco Bertolaso, Deutschlandfunk-Nachrichtenchef

Prof. Dr. Hektor Haarkötter, Vorstand der Initiative Nachrichtenaufklärung.



14:10 Uhr: Collage: „Radio in der populären Musik“



14:15 Uhr: "Nach 100 Jahren - Brauchen wir das Radio noch?“

Sandra Müller, SWR

Ole Pflüger, Zeit Online

Jona Teichmann, Programmdirektorin Deutschlandradio

Moderation: Christoph Schäfer, Deutschlandfunk



Anschließend: Fragen aus dem Publikum





15:40 Uhr "Hass im Netz“

Ole Pflüger (Zeit Online)



Moderation: Brigitte Baetz, Deutschlandfunk



Anschließend: Fragen aus dem Publikum



16:50 Uhr: „Radio in der Literatur“

Kathrin Baumhöfer, Gerd Daaßen





17:00 Uhr: Verleihung des Günter-Wallraff-Preises für Journalismuskritik

Moderation: Initiative Nachrichtenaufklärung

Laudatio: Birgit Wentzien, Chefredakteurin Deutschlandfunk

Geleitwort: Günter Wallraff