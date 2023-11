Das neue Medium Radio und die Schallplatte waren in den 30er- und 40er-Jahren sehr beliebt. (Unsplash / Michaels Reise um die Erde)

Rein ästhetisch betrachtet, präsentierte sich die Musik der 1920er Jahre in Deutschland in ziemlicher Vielfalt. Vertreter der Spätromantik, Avantgardisten, Neoklassizisten, Sympathisanten des Jazz und andere waren seinerzeit auf dem Spielfeld aktiv.

Nicht zwingend aber entsprachen die künstlerischen Vorlieben den verschiedenen politischen Lagern – so stellte es sich im Zuge der Recherchen und unter musikwissenschaftlicher Begleitung durch Prof. Stefan Weiss in Hannover heraus.

Spurensuche nach heute Vergessenem

In der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover nahm man die Anfrage des Kölner Forums neuer Musik für ein explosives Liedprogramm ernst. Die Studierenden lernten im Zuge dessen auch Grundlegendes in Sachen Recherche und Programmdramaturgie.

Die Gruppe der Studierenden der Musikhochschulen Hannover und Mannheim mit ihren Lied-Professoren Jan Philip Schulze und Axel Bauni am Aufnahmetag im Deutschlandfunk Kammermusiksaal. (T. Kujawinski / Deutschlandradio)

Entscheidend war die Erfahrung, sich nicht nur bei ohnehin bekannten Namen und Werken zu bedienen, sondern auch bei heute Vergessenen auf Spurensuche zu gehen.

Studioarbeit und zwei Konzerte

Studierende der Liedklassen von Prof. Jan-Philip Schulze (Hannover) und Prof. Axel Bauni (Mannheim) fuhren schließlich zu einem Tag Studioarbeit in den Deutschlandfunk Kammermusiksaal in Köln. Im Gepäck Noten und einiges Wissen nicht nur über kompositorische Handschriften, sondern über politische Verhaltensstrategien von Künstlern angesichts einer heraufziehenden Diktatur.

Johanna Götz singt Walter Giesekings Chanson „Dame von besserer Qualität“. Am Klavier: Hyunjung Lee. (T. Kujawinski / Deutschlandradio)

Am 28. November präsentieren sie ihr Programm live beim XI. Liederfest in der Musikhochschule Hannover, am 30. November wird es in Mannheim aufgeführt.

Vorläufige Titelauswahl: