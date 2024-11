Am Mikrofon: Egbert Hiller

Die Austausch-Intention schlug sich auch im Forums-Konzert 2024 nieder: E-MEX spiegelte hier in Izmir Erlebtes und fragte nach Koordinaten einer türkischen Avantgarde in der Musik. Füsun Köksal empfahl dafür jüngere Komponierende: die in den Niederlanden ansässige Meriç Artaç und den in Istanbul noch studierenden Ozan Özgüç.