Die FPÖ hatte die Parlamentswahl im September mit knapp 29 Prozent der Stimmen gewonnen. Zunächst wollte niemand mit ihr regieren. Später schwenkte die bisherige Kanzlerpartei ÖVP um. Zuvor waren die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und den Neos gescheitert.

Kickl hatte die FPÖ nach einer Reihe von Korruptionsskandalen in den vergangenen Jahren wieder nach vorn gebracht. Bei der Parlamentswahl 2019 war die FPÖ auf 19 Prozent der Stimmen abgestürzt - nach dem sogenannten Ibiza-Skandal um den damaligen Parteichef Strache und nach dem Ausscheiden der Partei aus der Koalition mit der konservativen ÖVP unter Bundeskanzler Kurz. Seit Kickl 2021 an die Parteispitze gewählt wurde, stieg die Zustimmung wieder.

Der Grünen-Kanzlerkandidat Habeck mahnte mit Blick auf die Bundestagswahl, das Beispiel Österreich zeige, was passiere, wenn man nicht mehr bündnisfähig sei. Natürlich werde man sich im Wahlkampf aneinander reiben und sagen, was die anderen anders machten, sagte Habeck im Deutschlandfunk . Am Ende müsse aber eine Regierung gebildet werden.