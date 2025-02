Gescheiterte Koalitionsverhandlungen

FPÖ-Chef Kickl ist für Neuwahlen in Österreich. (IMAGO / Steinsiek.ch / IMAGO / Luka Kolanovic)

Er habe dies Bundespräsident Van der Bellen bei der Rückgabe des Auftrags zur Regierungsbildung empfohlen, sagte Kickl am Abend bei einer Pressekonferenz in Wien. Kickl ergänzte, er sei der Überzeugung, dass es so bald wie möglich klare Verhältnisse brauche.

Bundespräsident Van der Bellen will hingegen zunächst alternative Optionen ausloten. Er sagte in Wien, er werde in den kommenden Tagen Gespräche mit allen Parteien führen. Er kritisierte, der Kompromiss sei in Verruf geraten. Van der Bellen forderte mehr Demut gegenüber den Standpunkten der jeweils anderen Seite. Sofern keine Koalition gebildet werden könne, sehe die Verfassung Neuwahlen oder eine Minderheits- oder Expertenregierung als Auswege vor.

