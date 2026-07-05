Naher Osten

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Das teilte die Seehandelsaufsicht der britischen Marine mit. Ein kleines Boot habe sich dem Schiff etwa 55 Kilometer südwestlich von Hudaida genähert und das Feuer eröffnet. Sicherheitskräfte an Bord hätten zurückgeschossen. Die Besatzung sei unverletzt. Zu dem Angriff bekannte sich bislang niemand. Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen beschießen immer wieder Schiffe. In der Gegend sind aber auch somalische Piraten aktiv.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.