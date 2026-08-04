Rotes Meer

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Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, konnte die aus 13 Seeleuten bestehende Besatzung gerettet werden. Das Schiff soll aus Holz bestanden haben und durch ein mit Sprengstoff beladenes Boot so schwer beschädigt worden sein, dass es sank. Wer für den Angriff verantwortlich war, ist unklar.

Die jemenitische Huthi-Miliz hat jüngst mit einer neuen Welle an Angriffen im Roten Meer begonnen. Mehrere Schiffe wurden attackiert. Viele andere sehen sich dadurch gezwungen, einen langen Umweg über das Kap der Guten Hoffnung zu nehmen.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.