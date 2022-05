Die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Dröge, sagte ebenfalls im Deutschlandfunk , ihre Partei werde in Nordrhein-Westfalen Sondierungen mit CDU und SPD führen. Über die Reihenfolge der Gespräche werde im Laufe des Tages entschieden. Dröge betonte, die Grünen regierten auf Landesebene erfolgreich in unterschiedlichen Konstellationen. Die Sondierungsgespräche sollten ergebnisoffen geführt werden. Die CDU müsste sich in der gemeinsamen Landesregierung allerdings vom Ausbremsen der Energiewende verabschieden.

Der Generalsekretär der Bundes-FDP, Djir-Sarai, äußerte sich enttäuscht über das Abschneiden der Liberalen bei der Landtagswahl. Djir-Sarai sagte in unserem Programm , es sei gestern ein "schlimmer Tag" für die Liberalen gewesen - nicht nur in NRW, sondern bundesweit. Die FDP müsse nun vor allem die Gründe für die Niederlage erörtern und sei derzeit nicht in der Lage und Position, über eine mögliche Regierungsbildung nachzudenken. Trotz deutlicher Verluste der FDP sieht Djir-Sarai keine Auswirkungen auf die Arbeit der Ampel-Koalition in Berlin. Die FDP auf Bundesebene sei "sehr stabil" und liege bei Umfragen bei acht bis zehn Prozent.