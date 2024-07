Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich (IMAGO / Fotostand )

Vermögende sollten mehr beitragen, sagte Mützenich den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Leider sei die politische Konstellation so, dass es für eine gerechte Besteuerung derzeit keine ausreichende parlamentarische Mehrheit gebe. Umso wichtiger sei es, diese Frage in den kommenden Bundestagswahlkampf einzubringen. Es gebe eine Schere zwischen denen, die trotz auskömmlicher Arbeit nicht genügend Vermögen bilden könnten, und denen, die mit geschenktem Vermögen ihre Zukunft manchmal sogar ohne Arbeit gestalteten. Das sei dem inneren Zusammenhalt einer Gesellschaft nicht zuträglich, so Mützenich.

