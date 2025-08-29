Die geschäftsführenden Vorstände um Unionsfraktionschef Spahn, seinen SPD-Kollegen Miersch und CSU-Landesgruppenchef Hoffmann sprechen über anstehende politische Vorhaben. Außerdem wollen Union und SPD beraten, wie sie ihre interne Zusammenarbeit und die Kommunikation nach außen verbessern können.
SPD-Fraktionschef Miersch sagte im ARD-Fernsehen, es sei wichtig, dass man miteinander rede. Dazu gehöre auch, Probleme aufzuarbeiten und dann die Schlüsse daraus zu ziehen.
Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.