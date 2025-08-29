Würzburg
Fraktionsspitzen von Union und SPD in Klausur

Die Spitzen der Koalitionsfraktionen von Union und SPD im Bundestag haben ihre zweitägige Klausurtagung in Würzburg am Vormittag fortgesetzt.

    Würzburg: Beim Abschluss der Klausurtagung der geschäftsführenden Fraktionsvorstände von CDU/CSU und SPD sitzen die Politiker an einem U-förmigen Tisch.
    Klausurabschluss der Fraktionsvorstände von CDU/CSU und SPD (Heiko Becker / dpa / Heiko Becker)
    Die geschäftsführenden Vorstände um Unionsfraktionschef Spahn, seinen SPD-Kollegen Miersch und CSU-Landesgruppenchef Hoffmann sprechen über anstehende politische Vorhaben. Außerdem wollen Union und SPD beraten, wie sie ihre interne Zusammenarbeit und die Kommunikation nach außen verbessern können.
    SPD-Fraktionschef Miersch sagte im ARD-Fernsehen, es sei wichtig, dass man miteinander rede. Dazu gehöre auch, Probleme aufzuarbeiten und dann die Schlüsse daraus zu ziehen.
