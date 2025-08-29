Würzburg
Fraktionsspitzen von Union und SPD setzen Beratungen fort

Die Spitzen der Koalitionsfraktionen von Union und SPD im Bundestag setzen heute ihre zweitägige Klausurtagung in Würzburg fort.

    Würzburg: Die drei Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn (l, CDU), Matthias Miersch (M, SPD) und Alexander Hoffmann (CSU) stehen im Rahmen der Klausurtagung der Geschäftsführenden Fraktionsvorstände im Bundestag auf der alten Mainbrücke.
    Klausur der Fraktionsvorstände CDU/CSU und SPD (Daniel Karmann / dpa / Daniel Karmann)
    Die geschäftsführenden Vorstände um Unionsfraktionschef Spahn, seinen SPD-Kollegen Miersch und CSU-Landesgruppenchef Hoffmann sprechen über anstehende politische Vorhaben. Außerdem wollen Union und SPD nach den Streitigkeiten der vergangenen Wochen beraten, wie sie ihre interne Zusammenarbeit und die Kommunikation nach außen verbessern können.
    SPD-Fraktionschef Miersch zeigte sich zuversichtlich. Es sei wichtig, das man miteinander rede, sagte Miersch im ARD-Fernsehen. Dazu gehöre auch, Probleme aufzuarbeiten und dann die Schlüsse daraus zu ziehen. Er sei guten Mutes, dass dies den drei Regierungsparteien gelingen könne, so Miersch.
