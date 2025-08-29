Klausur der Fraktionsvorstände CDU/CSU und SPD (Daniel Karmann / dpa / Daniel Karmann)

Die geschäftsführenden Vorstände um Unionsfraktionschef Spahn, seinen SPD-Kollegen Miersch und CSU-Landesgruppenchef Hoffmann sprechen über anstehende politische Vorhaben. Außerdem wollen Union und SPD nach den Streitigkeiten der vergangenen Wochen beraten, wie sie ihre interne Zusammenarbeit und die Kommunikation nach außen verbessern können.

SPD-Fraktionschef Miersch zeigte sich zuversichtlich. Es sei wichtig, das man miteinander rede, sagte Miersch im ARD-Fernsehen. Dazu gehöre auch, Probleme aufzuarbeiten und dann die Schlüsse daraus zu ziehen. Er sei guten Mutes, dass dies den drei Regierungsparteien gelingen könne, so Miersch.

