Die erste Lesung wurde in die Tagesordnung aufgenommen. In dem Antrag werden auch die knapp 330 Abgeordneten aufgelistet, die sich gemeinsam für die Neuregelung einsetzen. Mit dem Gesetz sollen Schwangerschaftsabbrüche bis zur zwölften Woche legalisiert werden. Konkret soll der Paragraf 218 im Strafgesetzbuch neu geregelt werden. Derzeit sind Abbrüche rechtswidrig, bleiben bis zur zwölften Woche aber straffrei, wenn eine Pflichtberatung wahrgenommen wird. In dem Antrag heißt es, die Beibehaltung der jetzigen Rechtslage stelle keine tragfähige Alternative dar und verstoße gegen die Grundrechte der Schwangeren.