Frankfurt am Main und Region zur "Design Welthauptstadt" gekürt

Die "World Design Organization" wählte die Stadt Frankfurt sowie die Rhein-Main-Region aus.
Der hessische Wirtschaftsminister Mansoori sagte, die Auszeichnung sei für das Bundesland eine große Chance. Design und Kreativität seien ein echter Zukunfts- und Standortfaktor. Im laufenden Jahr soll es rund 2.000 Projekte und Veranstaltungen zum Thema geben.
Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet setzten sich gegen die saudi-arabische Hauptstadt Riad durch. Zuvor ging der Titel nach San Diego (USA) und Tijuana (Mexiko).
Die "World Design Organization" (WDO) mit Sitz im kanadischen Montreal würdigt seit 2008 Städte oder Regionen für ihren effektiven Einsatz von Design.
Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.