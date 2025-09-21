Fußball-Bundesliga

Ilyas Ansah (9. Minute) und Oliver Burke (32./53./56.) erzielten die Tore für die Gäste. Die Treffer von Nathaniel Brown (45.+4), Can Uzun (80.) und Jonathan Burkardt (87./Foulelfmeter) waren am Ende zu wenig für die Frankfurter. Union-Trainer Steffen Baumgart, der sich wegen der Elfmeter-Entscheidung aufgeregt hatte, sah kurz vor Ende der regulären Spielzeit die Rote Karte wegen Meckerns.
Im zweiten Bundesliga-Spiel des Tages trennten sich Leverkusen und Mönchengladbach 1:1. Zur Stunde spielt noch Dortmund gegen Wolfsburg.
Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.