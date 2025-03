Mario Götze (2.v.l.) bejubelt sein Tor zum 4:1 mit Mahmoud Dahoud (l.) und Can Uzun. (Arne Dedert / dpa )

Die Mannschaft siegte am Abend im Rückspiel zu Hause gegen Ajax Amsterdam mit 4:1. Vor 57.500 Zuschauern im ausverkauften Frankfurter Stadion erzielten Jean-Matteo Bahoya in der 7. Minute, Mario Götze (25./82.) und Hugo Ekitiké (67.) die Treffer für die stark auftrumpfenden Hessen.Das Gegentor schoss Kenneth Taylor (78.). Frankfurt hatte bereits das Hinspiel in Amsterdam mit 2:1 gewonnen.

Die Viertelfinalspiele der Eintracht finden am 10. und 17. April statt.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.