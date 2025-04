Europa-League-Viertelfinale

Dominic Solanke erzielte das 1:0 für Tottenham per Elfmeter. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Martin Meissner)

Das Team von Trainer Dino Toppmöller verlor nach dem 1:1 in London das Viertelfinal-Rückspiel gegen Tottenham zu Hause mit 0:1. Vor 57.500 Zuschauern traf Dominic Solanke in der 43. Minute per Foulelfmeter aufseiten der Gäste, die sechs Jahre nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Liverpool wieder ein großes europäisches Endspiel erreichen können. Frankfurt erlebte ohne den früh verletzt ausgewechselten Mario Götze einen enttäuschenden Abend.

Nach dem Aus der Eintracht ist auch der letzte verbliebene Bundesliga-Vertreter im internationalen Wettbewerb ausgeschieden. In dieser Woche verabschiedeten sich

im Champions-League-Viertelfinale zuvor schon Borussia Dortmund und der FC Bayern München. Dortmund scheiterte am FC Barcelona, die Bayern mussten sich Inter Mailand geschlagen geben.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.