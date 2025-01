Fußball-Europa League

Frankfurts Hugo Ekitiké (M) erzielt den Treffer zum 2:0 gegen Budapests Torhüter Adam Varga (r). (Arne Dedert / dpa / Arne Dedert)

Der 19 Jahre alte Uzun erzielte kurz nach der Halbzeitpause die Führung für die Hessen. Zehn Minuten später erhöhte Hugo Ekitiké. Mit 16 Punkten hat die Eintracht nur drei Zähler weniger als Tabellenführer Lazio Rom. Wie in der Bundesliga als Dritter setzt sich die Mannschaft von Trainer Toppmöller auch in der Europa League in der Spitzengruppe fest.

Dagegen steht die TSG 1899 Hoffenheim vor dem Aus. Das Team von Trainer Christian Ilzer verlor mit 2:3 (0:2) gegen den englischen Traditionsclub Tottenham Hotspur aus London. Der englische Nationalspieler James Maddison und Heung-min Son sorgten im Stadion in Sinsheim früh für die Führung der Gäste. In der 68. Minute gelang Anton Stach der Anschlusstreffer. Der ehemalige Bundesliga-Profi Son stellte die Zwei-Tore-Führung für Tottenham wieder her. Das 2:3 durch David Mokwa kurz vor Schluss kam für die TSG zu spät.

Am achten und letzten Spieltag muss Hooffenheim beim RSC Anderlecht siegen, um eventuell noch die Playoffs des zweithöchsten europäischen Fußball-Vereinswettbewerbs erreichen zu können.

