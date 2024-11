Ondrej Zmrzly von Slavia Prag (links) und Eintracht Frankfurts Ansgar Knauff (Thomas Frey / dpa)

Vor mehr als 57.000 Fans im heimischen Stadion erzielte Omar Marmoush mit einem kunstvoll geschossenen Freistoß das Tor des Tages in der 53. Minute. Damit haben die Hessen nach vier Spieltagen in der Ligaphase zehn Punkte gesammelt und ihre Position in der Spitzengruppe gefestigt.

Die weiteren Spiele des Abends sind Hoffenheim gegen Lyon und Hearts FC aus Schottland gegen Heidenheim.

