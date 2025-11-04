Champions League
Frankfurt spielt in Neapel 0:0

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Champions League die dritte Niederlage in Folge verhindert und einen Punkt geholt. Gegen den italienischen Meister SSC Neapel stand es am Schluss 0:0. Damit steht Frankfurt in der Tabelle bei vier Punkten.

    Torwart Vanja Milinkovic-Savic vom SSC Neapel ist rechts im Bild vor seinem Tor zu sehen und hält den Ball. Links steht Jonathan Burkardt von Eintracht Frankfurt hinter Miguel Gutierrez vom SSC Neapel. Burkardt hält sich mit der rechten Hand den Kopf.
    Eintracht Frankfurt in der Vorrunde der Champions League zu Gast beim SSC Neapel. (picture alliance / dpa / Arne Dedert)
    Die Anreise von Frankfurter Fans war wegen Ausschreitungen beim vorangegangenen Duell der beiden im Jahr 2023 für die Partie verboten worden. Zuletzt hatte Frankfurt in der Königsklasse zweimal nacheinander 1:5 verloren.
    Diese Nachricht wurde am 04.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.