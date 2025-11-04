Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Champions League die dritte Niederlage in Folge verhindert und einen Punkt geholt. Gegen den italienischen Meister SSC Neapel stand es am Schluss 0:0. Damit steht Frankfurt in der Tabelle bei vier Punkten.
Die Anreise von Frankfurter Fans war wegen Ausschreitungen beim vorangegangenen Duell der beiden im Jahr 2023 für die Partie verboten worden. Zuletzt hatte Frankfurt in der Königsklasse zweimal nacheinander 1:5 verloren.
