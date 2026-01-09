Fußball-Bundesliga
Frankfurt und Dortmund spielen unentschieden

In ersten Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga im neuen Jahr gab es keinen Sieger. Frankfurt und Dortmund trennten sich nach zwei späten Toren 3:3.

    Maximilian Beier von Borussia Dortmund erzielte den Treffer zum 1:0. (Uwe Anspach / dpa)
    Carney Chukwuemeka erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich für Dortmund. Kurz zuvor hatte Mahmoud Dahoud Frankfurt in Führung gebracht.
    Für Dortmund trafen außerdem Maximilian Beier (10.) und Felix Nmecha (68.), für Frankfurt Can Uzun (22.) und Neuzugang Younes Ebnoutalib (71.).
    Dortmund sicherte mit dem Unentschieden den zweiten Platz in der Tabelle hinter Bayern München ab. Die Eintracht ist weiter Siebter und verpasste zumindest den vorübergehenden Sprung auf Rang fünf.
