Fußball-Bundesliga

Carney Chukwuemeka erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich für Dortmund. Kurz zuvor hatte Mahmoud Dahoud Frankfurt in Führung gebracht.
Für Dortmund trafen außerdem Maximilian Beier (10.) und Felix Nmecha (68.), für Frankfurt Can Uzun (22.) und Neuzugang Younes Ebnoutalib (71.).
Dortmund sicherte mit dem Unentschieden den zweiten Platz in der Tabelle hinter Bayern München ab. Die Eintracht ist weiter Siebter und verpasste zumindest den vorübergehenden Sprung auf Rang fünf.
Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.