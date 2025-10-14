Zur Eröffnungsfeier wurde unter anderem Kulturstaatsminister Weimer erwartet.
Die Autorin Nora Haddada nutzte die Pressekonferenz am Vormittag unter anderem für Kritik an den deutschen Medien. Sie hätten zwei Jahre lang versucht, die "israelischen Verbrechen in Gaza" zu verteidigen und kleinzureden.
Zu dem weltweit größten Branchentreffen haben sich Verlage aus mehr als 90 Ländern angemeldet, Ehrengast sind in diesem Jahr die Philippinen. Ab morgen ist die Messe für Fachbesucher geöffnet, ab Freitag dann auch für das allgemeine Publikum.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.