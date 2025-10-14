Die Philippinen präsentieren ihre Literatur auf der Frankfurter Buchmesse. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Zu dem weltweit größten Branchentreffen haben sich Verlage aus mehr als 90 Ländern angemeldet, Ehrengast sind in diesem Jahr die Philippinen. Ab morgen ist die Messe für Fachbesucher geöffnet, ab Freitag dann auch für das allgemeine Publikum.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.