Die Frankfurter Buchmesse dauert in diesem Jahr vom 14.-19.10. (pexels / pixabay)

Auf neun Bühnen soll es mehr als einhundert Veranstaltungen dazu geben. Der Direktor der Buchmesse, Boos, erklärte, in Zeiten globaler Spannungen brauche man mehr denn je Räume für Austausch, fürs Zuhören und für Zusammenarbeit. Die Frankfurter Buchmesse sei der Ort, an dem sich die Welt begegne.

Gastland sind die Philippinen. Unter dem Motto "Fantasie beseelt die Luft" werden mehr als hundert Kreative aus dem Land erwartet. Die Buchmesse wird am 14. Oktober eröffnet und dauert bis zum 19. Das allgemeine Publikum hat ab dem 17.10. Zutritt.

