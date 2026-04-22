Nach Angaben der Betreibergesellschaft Fraport ist es für die Abfertigung von 19 Millionen Passagieren pro Jahr ausgelegt und könne auf 25 Millionen ausgebaut werden. Das entspricht der Leistungsfähigkeit des gesamten Düsseldorfer Flughafens.
Fraport hat rund vier Milliarden Euro in den Bau des dritten Terminals investiert. Geplant waren rund ein Drittel geringere Ausgaben. Die Eröffnung war ursprünglich für 2022 geplant. Die Erweiterung hat in der Region Proteste gegen Lärm und Umweltbelastungen ausgelöst.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm
Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.