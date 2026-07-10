In Frankreich gilt in mehreren Regionen wieder die höchste Hitze-Warnstufe (Archivbild). (picture alliance / SIPA / FRED SCHEIBER)

Nach Angaben der Regierung sieht er in den Regionen mit der höchsten Hitzewarnstufe die Einrichtung von Abkühlungszentren für gefährdete Menschen vor, darunter ältere Menschen oder Obdachlose. In den klimatisierten Räumen können sie sich für einige Stunden aufhalten oder auch übernachten.

Derzeit ist vor allem der Westen Frankreichs von extremer Hitze betroffen. Morgen weitet sich das Gebiet mit der höchsten Warnstufe auch auf den Großraum Paris aus.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.