Putsch im Niger

Frankreich beginnt mit Evakuierung seiner Staatsbürger aus dem Niger. (Generalstab der französischen Ar)

Eine erste Maschine startete mit mehr als 260 Menschen an Bord von der Hauptstadt Niamey, wie Frankreichs Außenministerin Colonna über die Sozialen Medien mitteilte. Es soll sich überwiegend um Franzosen handeln. Frankreich hat angeboten, auch andere Staasangehörige mitzunehmen. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, man rate den deutschen Staatsbürgern im Niger, dies anzunehmen. Zudem wurde eine offizielle Reisewarnung ausgesprochen. Auch Italien und Spanien bereiten Evakuierungen vor. In der vergangenen Woche hatte das Militär in Niger die Macht übernommen.

Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas, die USA und die EU fordern die Wiedereinsetzung des gestürzten nigrischen Präsidenten Bazoum. Ecowas hat bereits indirekt mit einer militärischen Intervention gedroht.

