Nach Äußerungen von Salvini

Der italienische Vize-Ministerpräsident Salvini (AFP / ALBERTO PIZZOLI)

Grund dafür sind Äußerungen von Vize-Ministerpräsident Salvini, die, so hieß es aus Paris, dem Klima des Vertrauens zwischen Frankreich und Italien zuwiderliefen.

Salvini hatte den französischen Präsidenten Macron wegen dessen Bereitschaft kritisiert, nach einer Friedensvereinbarung zwischen Kiew und Moskau Truppen in die Ukraine zu entsenden. An Macron gerichtet sagte er wörtlich: "Setz dir einen Helm auf, zieh eine Weste an, schnapp dir ein Gewehr und geh in die Ukraine."

Italiens Regierung unter Ministerpräsidentin Meloni hat trotz ihrer Unterstützung für die Ukraine mehrfach erklärt, keine Soldaten für eine mögliche europäische Friedenstruppe bereitzustellen.

