Terrorismusvorwürfe

Frankreich kritisiert Inhaftierung des Schriftstellers Boualem Sansal. (IMAGO/ABACAPRESS/Villette Pierrick)

Der Schritt sei ohne jegliche Grundlage erfolgt und inakzeptabel, sagte der französische Außenminister Barrot im Fernsehsender "FranceinfoTV". Sansal ist seit Mitte November in Algerien im Gefängnis und bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Er war gestern in Algier der für Terrorismus zuständigen Staatsanwaltschaft vorgeführt worden. Sie wirft ihm Gefährdung der staatlichen Sicherheit vor. Sansal hatte sich zuletzt kritisch über algerische Terroritorialansprüche und die Westsahara-Politik des Landes geäußert. Schon vorher galt der Autor als einer der profiliertesten Kritiker des algerischen Regimes. 2011 hat Sansal den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.