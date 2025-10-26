Französischer Zentralbank-Chef

Der Präsident der französischen Notenbank, Francois Villeroy de Galhau. (dpa/picture-alliance/Vincent Isore)

Er sagte der Zeitung "La Croix", Frankreich sei nicht vom Bankrott bedroht, sondern von einem allmählichen Ersticken. Eine große Gefahr stellen demnach vor allem die steigenden Zinslasten für die über die Jahre angehäuften Schulden dar. Villeroy de Galhau warnte in diesem Zusammenhang vor den Gefahren einer "Ansteckung", die zu teureren Krediten auch für Haushalte und Unternehmen führen könnte. Frankreich verzeichnet einen Rekord-Schuldenstand von 3,4 Billionen Euro, was 115 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Die Neuverschuldung lag im vergangenen Jahr bei 5,8 Prozent. Zudem steckt das Land seit Monaten in einer politischen Krise.

Das Parlament ist in mehrere politische Blöcke zersplittert, die Regierung verfügt dort nicht über eine eigene Mehrheit.

