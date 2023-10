Nach Anschlag in Brüssel

Frankreich erhöht Sicherheitsmaßnahmen vor Länderspiel

Nach dem Anschlag in Brüssel mit zwei Toten erhöht Frankreich die Sicherheitsvorkehrungen für das Testpiel der französischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Schottland. Die Zahl der eingesetzten Polizisten für das Spiel am Abend werde verdoppelt, kündigte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin in Paris an.

17.10.2023