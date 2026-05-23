Gaza-Hilfsflotte

Außenminister Barrot erklärte, die Entscheidung sei wegen der Behandlung von Aktivisten einer Hilfsflotte für Gaza erfolgt. Gemeinsam mit seinem italienischen Kollegen Tajani fordere er die Europäische Union auf, Sanktionen gegen Ben-Gvir auszusprechen.
Der rechtsextreme Minister hatte festgesetzte Gaza-Aktivisten gedemütigt. Ein Video zeigt ihn, eine israelische Flagge schwenkend, zwischen gefesselten und knienden Mitgliedern einer internationalen Hilfsflotte für das Palästinensergebiet. Zudem verspottet er die Menschen.
Mehrere Staaten bestellten die israelischen Botschafter ein. Israels Außenminister Saar distanzierte sich von Ben-Gvir. Dieser sei nicht das Gesicht Israels.
Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.