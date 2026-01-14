Frankreich will Konsulat auf Grönland eröffnen. (picture alliance / dpa / Steffen Trumpf)

Der französische Außenminister Barrot sagte dem französischen Sender RTL, die Vertretung solle am 6. Februar ihre Arbeit aufnehmen. Die ​Pläne für das Konsulat gibt es ‌demnach seit dem vergangenen Jahr. Barrot betonte, Grönland wolle nicht von den Vereinigten Staaten übernommen oder regiert werden. Vielmehr habe man sich für Dänemark, die NATO und die Europäische Union entschieden. Die USA müssten aufhören, Grönland zu erpressen.

Der dänische Außenminister Rasmussen trifft sich heute in Washington mit US-Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio. An dem Gespräch nimmt auch die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Motzfeldt teil. Die USA sind wie Dänemark Mitglied der NATO. Grönland ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark.

