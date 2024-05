Unruhen im französischen Überseegebiet Neukaledonien: Jetzt hat auch Frankreich begonnen, Touristen auszufliegen. (AFP / THEO ROUBY)

Der Fernsehsender BMTV berichtet, die ersten Reisenden seien mit Militärflugzeugen nach Australien und Neuseeland ausgeflogen worden. Von dort aus sollen sie mit kommerziellen Flügen weitertransportiert werden.

Bei den Unruhen in Neukaledonien wurden in den vergangenen Tagen sieben Menschen getötet. Frankreich hat den Ausnahmezustand verhängt. Auslöser ist eine von der Regierung in Paris geplante Verfassungsänderung, die französischstämmigen Bewohnern schneller als bisher das Wahlrecht einräumen soll. Kritiker befürchten, dass dadurch der Einfluss der ursprünglichen Bevölkerung Neukaledoniens zurückgedrängt werden könnte. Die indigene Volksgruppe der Kanaken fordert seit langem einen eigenen Staat.

25.05.2024