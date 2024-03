Schwere Unruhen

Die Gewalt in Haiti eskaliert - 80 Prozent der Hauptstadt Port-au-Prince werden von kriminellen Banden kontrolliert. (AFP / CLARENS SIFFROY)

Das Verteidigungsministerium in Paris teilte mit, von heute Abend an würden Evakuierungsflüge durchgeführt. Die französische Botschaft in der Hauptstadt Port-au-Prince sei geöffnet und koordiniere mit der französischen Armee die Ausreisewünsche. Behördenangaben zufolge leben in Haiti etwa 1.100 Menschen mit französischer Staatsbürgerschaft.

In Haiti haben nach einer politischen Krise kriminelle Banden gewaltsam die Kontrolle über das Land erlangt. Die öffentliche Ordnung in dem Karibikstaat ist nahezu vollständig zusammengebrochen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.