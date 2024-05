Israels Militäreinsatz in Rafah

Zivilisten bei der Flucht aus Rafah (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Yomiuri Shimbun)

Es drohe eine katastrophale Situation für die Zivilbevölkerung in Gaza, die bereits mehrfach vertrieben worden sei und für die es in dem Küstengebiet keine sicheren Gebiete mehr gebe, teilte das Außenministerium in Paris mit. Israel solle den Verhandlungsfaden wieder aufnehmen, dies sei der einzige Weg zu einer sofortigen Freilassung der Geiseln und zu einer dauerhaften Waffenruhe. Ähnlich äußerte sich abermals UNO-Generalsekretär Guterres. Die Situation in Rafah stehe auf Messers Schneide.

Gestern hatte Südafrika erneut einen Eilantrag beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingereicht. Darin wird Israel unter anderem zu einem sofortigen Rückzug aus Rafah aufgefordert.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.