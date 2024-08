Zweiter Weltkrieg

Frankreich gedenkt am 15. August der Landung der Alliierten am Mittelmeer. (www.imago-images.de)

Im Zweiten Weltkrieg waren am 15. August 1944 rund 350.000 Soldaten an den Stränden am Mittelmeer an Land gegangen. Unter ihnen waren neben US-Einheiten auch zehntausende Soldaten aus den damaligen französischen Kolonien in Afrika. Nach knapp zwei Wochen waren die Hafenstädte Marseille und Toulon von den deutschen Besatzern befreit. Die Landung in der Provence fand etwa zehn Wochen nach dem weithin bekannten D-Day statt, also der Landung der Alliierten in der Normandie.

Im Beisein von Frankreichs Präsident Macron werden bei der Zeremonie in der Nähe von Saint-Raphaël Kampfjets den Ort überfliegen und Fallschirmspringer am Strand landen. Nach Angaben aus dem Elysée-Palast werden auch Vertreter afrikanischer Staaten an den Feierlichkeiten teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.