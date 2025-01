"Je suis Charlie" lautete die Botschaft, die weltweit die Solidarität mit den ermordeten Redaktionsmitgliedern von "Charlie Hebdo" zum Ausdruck brachte. (dpa / picture alliance / Franck Robichon)

Neben Präsident Macron und zahlreichen Ministern nimmt auch die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo an der Gedenkveranstaltung in der Hauptstadt teil. Die Redaktion hat eine Sonderausgabe veröffentlicht

"Charlie Hebdo" war durch die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen in den Jahren 2012 und 2013 ins Visier von Islamisten geraten. Bei dem Angriff im Januar 2015 waren zehn Mitarbeiter des Magazins und zwei Polizisten getötet worden. Bei Anschlägen auf eine Polizistin und einen koscheren Supermarkt wurden in den folgenden Tagen fünf weitere Menschen in Paris getötet. Die Gewalt war der Beginn einer Serie weiterer islamistischer Terroranschläge in Frankreich im selben Jahr mit zahlreichen Todesopfern.

