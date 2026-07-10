Mbappé scheiterte zunächst mit einem Elfmeter an Marokkos Keeper Bono, traf in der 60. Minute dann aber zur Führung. Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé (66.) legte nach. Für Frankreich war es der sechste Sieg im sechsten Spiel bei diesem Turnier. Mbappé hat nun insgesamt 20 WM-Tore, nur eines weniger als Rekordhalter Lionel Messi aus Argentinien.
Marokko, das 2022 als erstes afrikanisches Team ein WM-Halbfinale erreicht hatte, wirkte vor gut 63.800 Zuschauern über weite Strecken überfordert. Die Franzosen waren in der Hitze von Foxborough von Anfang an das bessere Team.
Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.