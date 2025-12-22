Der französische Flugzeugträger "Charles de Gaulle" im Persischen Golf (dpa / AP Images / Christophe Ena)

Das teilte Präsident Macron bei einem Besuch der rund 900 in den Vereinigten Arabischen Emiraten stationierten französischen Soldaten mit. Es handelt sich demnach um einen atomgetriebenen Flugzeugträger. Das Schiff soll 310 m lang und 85 Meter breit werden. Platz würde es für 2.000 Besatzungsmitglieder und 30 Kampfflugzeuge bieten. Laut Planung wird es mit rund 80.000 Tonnen Verdrängung fast doppelt so schwer wie sein Vorgänger "Charles de Gaulle" sein. Die Kosten bezifferte Frankreich mit 10 Milliarden Euro. Die Indienststellung sei für 2038 geplant. Macron führte aus, in Zeiten von Aggressoren müsse das Land stark sein, um gefürchtet zu werden. Deshalb habe er beschlossen, Frankreich mit einem neuen Flugzeugträger auszustatten. Frankreich ist neben den USA das einzige Land mit einem atomgetriebenen Flugzeugträger. Die "Charles de Gaulle" steht der Marine derzeit wegen aufwendiger Wartung nur in 65 Prozent der Zeit zur Verfügung.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.