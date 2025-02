Vor KI-Gipfel

Emmanuel Macron möchte massiv in KI investieren lassen. (picture alliance / SvenSimon / Elmar Kremser / SVEN SIMON)

Diese Investitionen kämen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, von großen Investmentfonds aus den USA und Kanada sowie von französischen Unternehmen, sagte Macron dem Fernsehsender TF1. Der französische Präsident bezeichnete die Summe von 109 Milliarden Euro als Äquivalent zu dem von US-Präsident Trump angekündigten "Stargate-Projekt". Das Megaprojekt zum Ausbau der KI-Infrastruktur soll nach Angaben des US-Präsidenten zu Investitionen von mindestens 500 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten führen.

Einige der geplanten Großinvestitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz in Frankreich waren bereits in den vergangenen Tagen bekanntgegeben worden. So hatte der Elysée-Palast mitgeteilt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate zwischen 30 und 50 Milliarden Euro in den Bau eines gigantischen KI-Rechenzentrums investieren wollen. An dem Treffen in Paris nehmen neben zahlreichen Staats- und Regierungschefs wie Bundeskanzler Scholz auch Chefs von Tech-Unternehmen teil.

