Vor zwei Jahren demonstrierten junge Frauen bei einer Demo für das Recht auf Abtreibung in Mulhouse. Nun hat die Nationalversammlung entschieden, das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufzunehmen. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Darek Szuster)

Frankreich ist damit das erste Land weltweit, das solch eine Regelung einführt. Die Zustimmung der Abgeordneten und Senatoren war erwartet worden, da sich beide Kammern bereits mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen hatten. Staatspräsident Macron hatte mit dem Vorschlag 2022 auf Einschnitte in das Abtreibungsrecht in den USA reagiert.

Schwangere können in Frankreich bis zur 14. Woche abtreiben. Frauenrechtlerinnen weisen darauf hin, dass die Aufnahme in die Verfassung in der Praxis nicht viel ändere. Viele gynäkologische Zentren seien in der Vergangenheit geschlossen worden.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.