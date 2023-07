Fußball-WM der Frauen

Das Logo der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Memmler)

Die schwedischen Fußballerinnen haben vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Beim Spiel im neuseeländischen Wellington besiegte Schweden Italien klar mit 5:0. Für Italien geht es am Mittwoch gegen Südafrika ums Weiterkommen.

Am Nachmittag trifft noch Panama auf Jamaika.

Deutschland vor zweitem Gruppenspiel

Die deutschen Fußballerinnen treffen morgen Vormittag in ihrem zweiten Vorrundenspiel auf Kolumbien. Am Montag hatte das Team von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg ihr Auftaktspiel gegen Marokko 6:0 gewonnen. Trotz der Verletzungssorgen in der Abwehr gehen die deutschen Fußballerinnen für die Sportwettenanbieter als klare Favoritinnen in ihr zweites WM-Spiel.

