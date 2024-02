Macron spricht nach der Ukraine-Unterstützerkonferenz in Paris (AFP / GONZALO FUENTES)

Es dürfe nichts ausgeschlossen werden, um einen Sieg Russlands über die Ukraine zu verhindern, so Macron weiter. Er sagte nicht, ob solche Einsätze auch eine Beteiligung an Kampfhandlungen umfassten. Der slowakische Ministerpräsident Fico erklärte, auch andere NATO- und EU-Staaten erwögen die Entsendung von Soldaten in die Ukraine. Welche, sagte er nicht.

Koalition zur Versorgung der Ukraine mit Raketen

Nach den Worten Macrons wurde bei dem Treffen auch eine Koalition beschlossen, die die Ukraine mit Raketen mittlerer und längerer Reichweite versorgen will. Kurzfristig sollten Länder zudem Munition aus eigenen Beständen an das Land abgeben. Welche Staaten sich an diesen Vorhaben in welcher Form beteiligen, blieb zunächst offen. Einer Initiative Tschechiens zur Beschaffung von Munition für die Ukraine auch aus Drittstaaten schlossen sich nach Angaben des tschechischen Regierungschefs Fiala weitere Länder an. Die Niederlande sagten hierfür 100 Millionen Euro zu.

An der Unterstützerkonferenz hatten nach Angaben des Élysée-Palastes 20 Staats- und Regierungschefs teilgenommen, darunter Bundeskanzler Scholz.

