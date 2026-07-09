Fußball-WM
Frankreich spielt heute im ersten Viertelfinale gegen Marokko

Bei der Fußball-WM findet heute mit der Partie Frankreich gegen Marokko das erste Viertelfinalspiel statt. Die Partie in Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts beginnt um 22 Uhr.

    Die goldene Statuette auf einem weißen Sockel mit kleinen Stufen. Im Hintergrund eine unscharfe dunkle Fläche mit zwei hellen Streifen.
    Eine von noch acht Mannschaften kann ihn holen: Der WM-Pokal. (IMAGO / PA Images / IMAGO / Mike Egerton)
    Es treffen zwei Nationen aufeinander, die durch die Kolonialgeschichte Frankreichs miteinander verbunden sind.
    Die Franzosen hatten sich im Achtelfinale gegen ruppige Paraguayer mit 1:0 durchgesetzt. Die Marokkaner hatten Mitveranstalter Kanada 3:0 geschlagen. Der Afrika-Meister muss ohne seinen Top-Stürmer Ismael Saibari auskommen. Der künftige Angreifer von Bayern München fällt weiter wegen einer Muskelverletzung aus.
    Morgen findet dann das zweite Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien statt. Am Samstag trifft Norwegen auf England, und am Sonntag spielt Titelverteidiger Argentinien gegen die Schweiz.
    Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.