Fußball-WM

Es treffen zwei Nationen aufeinander, die durch die Kolonialgeschichte Frankreichs miteinander verbunden sind.
Die Franzosen hatten sich im Achtelfinale gegen ruppige Paraguayer mit 1:0 durchgesetzt. Die Marokkaner hatten Mitveranstalter Kanada 3:0 geschlagen. Der Afrika-Meister muss ohne seinen Top-Stürmer Ismael Saibari auskommen. Der künftige Angreifer von Bayern München fällt weiter wegen einer Muskelverletzung aus.
Morgen findet dann das zweite Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien statt. Am Samstag trifft Norwegen auf England, und am Sonntag spielt Titelverteidiger Argentinien gegen die Schweiz.
Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.