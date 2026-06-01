Atlantik
Frankreich stoppt Öltanker aus Russland

Die französische Marine hat im Atlantik einen Öltanker aus Russland gestoppt und überprüft.

    Ein französischer Marinesoldat beobachtet durch sein Fernglas einen russischen Öltanker im Atlantik.
    Die französische Marine hat im Atlantik einen Öltanker aus Russland gestoppt und überprüft. (AFP / HANDOUT)
    Frankreichs Verteidigungsministerin Vautrin zufolge ist das Schiff Teil der sogenannten russischen Schattenflotte. Nach Überzeugung westlicher Staaten umgeht Russland mit unter fremder Flagge fahrenden Schiffen Sanktionen gegen seine Ölexporte. Präsident Macron schrieb auf X, es sei inakzeptabel, dass damit der Krieg Russlands gegen die Ukraine finanziert werde.
    Nach französischen Angaben zählen bis zu 1.000 Schiffe zur Schattenflotte.
    Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.