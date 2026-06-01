Frankreichs Verteidigungsministerin Vautrin zufolge ist das Schiff Teil der sogenannten russischen Schattenflotte. Nach Überzeugung westlicher Staaten umgeht Russland mit unter fremder Flagge fahrenden Schiffen Sanktionen gegen seine Ölexporte. Präsident Macron schrieb auf X, es sei inakzeptabel, dass damit der Krieg Russlands gegen die Ukraine finanziert werde.
Nach französischen Angaben zählen bis zu 1.000 Schiffe zur Schattenflotte.
Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.